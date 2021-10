Il FIA European Rally Championship la prossima settimana fa tappa a Nyíregyháza per il Rally Hungary: ecco tutte le informazioni

DATI



Inizio: 18h00, Nyíregyháza

Fine: 19h04, Nyíregyháza

Sede: Athletic Center di Nyíregyháza, H-4400 Nyíregyháza, Kerék u, Ungheria

Precedenti ERC (dal 2004): 2 (2019-2020)

PS: 14

Distanza PS: 182,01 chilometri

Distanza collegamenti: 784,87 chilometri

Distanza totale: 966,88 chilometri

Superficie: Asfalto

Prove libere (per i piloti prioritari): 12h30-14h30, venerdì 22 ottobre, Napkor (4,35 chilometri)

Qualifica (per i piloti prioritari): 14h45, venerdì 22 ottobre, Napkor (4,35 chilometri)

Shakedown (per tutti i piloti): 15h30-17h00, venerdì 22 ottobre, Napkor (4,35 chilometri)



DESCRIZIONE



L'Ungheria è tornata nel calendario dell'ERC dopo l'ultima apparizione nel 2003. Si corre a Nyíregyháza, a nord-est del paese e a 150' circa dalla capitale Budapest. Nel 2018 era ancora denominato Nyíregyháza Rally ed è stato il gran finale di stagione, con tanti piloti di casa in azione. Il Campione locale Norbert Herczig lo ha descritto come "un rally misto di strade larghe, strette e velocissime, ma di ottima qualità". Il governo locale fornirà con entusiasmo il suo supporto e il meteo imprevedibile del 2019 lo ha reso ancor più intrigante come rally.



VALIDO PER: ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, European Rally Championship for Teams, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT



ALBO D'ORO



2020: Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 Evo)

2019: Frigyes Turán/László Bagaméri (Škoda Fabia R5)

2018: András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*



*Gara corsa come Nyíregyháza Rally



LA TOP5



1: Molti ungheresi corrono o hanno corso nel FIA European Rally Championship, come ad esempio Tibor Érdi Jr, Dávid Botka, Kristóf Klausz e Norbert Herczig.

2: Il Rabócsiring, circuito a sud di Nyíregyháza per il rallycross, apre il Rally Hungary con la PS1.

3: Oltre che per la gara del FIA European Rally Championship, Nyíregyháza è famosa per il suo zoo, con oltre 500 specie e 5000 animali presenti in 30 ettari.

4: Il promoter ERC Eurosport Events è legato all'Ungheria anche grazie al WTCR – FIA World Touring Car Cup.

5: Il Rally Hungary nel 2019 è tornato ad essere gara di chiusura asfaltata per l'ERC, dopo il Rallye International du Valais del 2015.

