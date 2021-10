Quando il Rally Hungary era ancora Nyíregyháza Rally nel 2018, András Hadik vinse e si candidò ad essere protagonista del futuro evento del FIA European Rally Championship.

Ora prova dell'ERC, il rally è anche quello decisivo del campionato ungherese, con Hadik che ha nove punti di vantaggio su Miklós Csomós nel suo tentativo di difendere la sua corona insieme al co-pilota Krisztián Kertész.



"La verità è che avremmo potuto avere più di nove punti, ma abbiamo avuto un grosso incidente a Veszprém, dopo il quale, con mia grande sorpresa, abbiamo recuperato relativamente in fretta", ha detto Hadik, che gareggia con una Ford Fiesta Rally2. "Ho avuto qualche dubbio su quello che sarebbe successo ma, per fortuna, siamo riusciti a superarlo e siamo stati veloci nella gara successiva a Vértes".



"Non so cosa succederà a Nyíregyháza, potrebbe andare in entrambi i modi. Se noi e Mixi [Csomós] andremo male, anche Mads Østberg potrebbe essere campione. E se Mixi arrivasse primo e noi secondi, abbiamo bisogno di vincere almeno una power stage o una tappa per avere il titolo in mano. Ma mi conoscete, cercheremo sicuramente di essere più veloci di lui".



"Pressioni? Non ho problemi. Mi concentro sempre sul compito che mi aspetta e cerco di correre con il minor numero possibile di errori. Tuttavia, penso che sarà una gara molto difficile, non solo perché è molto più lunga della media del campionato ungherese, ma anche perché le tappe sono molto più varie e difficili".

