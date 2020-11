Riscatto:dopo aver perso all'ultima PS in Ungheria il titolo 2019, Alexey Lukyanuk vuole rifarsi quest'anno.



Cambio macchina per Solberg:dopo aver partecipato con la Volkswagen Polo GTI R5 alle prime gare dell'anno in ERC1 Junior, lo svedese sarà al via con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Eurosol, che ha iscritto anche Simon Wagner.



Il ritorno dei campioni:Nikolay Gryazin, vincitore del titolo ERC1 Junior 2018, torna in azione con la Hyundai i20 R5 della BMA, la squadra di Bernard Munster (papà di Grégoire Munster). Entrambi non hanno mai corso in Ungheria.



Stelle WRC: presenti Andreas Mikkelsen con la Fabia del Topp-Cars Rally Team, che schiera pure Ádám Velenczei in ERC1 Junior, in lotta per il titolo ungherese.



Idoli locali: oltre a Velenczei, come piloti di casa avremo Norbert Herczig (MOL Racing Team), Ferenc Vincze ed Andras Hadík, più il vincitore 2019 Frigyes Turán. Iscritto anche Patrik Herczig, figlio di Norbert.



Doppia occasione: il Team MRF Tyres schiera Craig Breen ed Emil Lindholm, mentre la Motorsport Ireland Rally Academy raddoppia aggiungendo Josh McErlean a Callum Devine.



C'è Braun: Marijan Griebel non potrà contare su Pirmin Winklhofer, dunque alle note ha chiamato Tobias Braun. Fra i tedeschi troviamo anche Albert von Thurn und Taxis, con Niki Mayr-Melnhof a sventolare la bandiera dell'Austria.



Giovani stelle:Erik Cais (Yacco ACCO Team), Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e Miko Marczyk (ORLEN Team) vanno a caccia della prima affermazione in ERC1 Junior, così come Dominik Dinkel (Brose Motorsport), che alle note ritrova Ursula Mayrhofer dopo aver saltato il Rally Fafe Montelongo. Tutti e quattro in Portogallo erano andati forte. Cais in Ungheria ha vinto l'ERC3 nel 2019 e Llarena si è allenato correndo il Rally Princesa de Asturias.



Riecco Tempestini:Simone sarà di nuovo protagonista in ERC1 Junior con la Citroën C3 R5 fresco di titolo rumeno.



Bonato ci riprova: sul podio al Rally Fafe Montelongo, Yoann Bonato ci riprova con la Citroën C3 R5. La stesa vettura doveva essere utilizzata da Mads Østberg col Citroën Rally Team Hungary, ma correrà al suo posto Kornél Lukács con il soprannome di "Csucsu".



I fantastici 7 dell'ERC2: L’idolo locale Tibor Érdi Jr punta al terzo trionfo di fila, ma dovrà vedersela contro Zelindo Melegari, leader della classifica, che è tornato sulla Subaru Impreza. Dmitry Feofanov è a soli 5 punti da Érdi Jr e Melegari dopo tre gare, seppur non abbia la stessa esperienza dei rivali. Andrea Mabellini guida il battaglione dell’Abarth Rally Cup, che vede in azione anche Roberto Gobbin, Martin Rada e il debuttante Mihnea Mureșan sulle 124 Rally gommate Pirelli.



Six appeal: sei piloti daranno l'assalto all'ERC3 Junior. Si tratta di Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team), Pep Bassas (Rallye Team Spain), Amaury, Norbert Maior, Ola Jr Nore e Rachele Somaschini, questi ultimi due armati della nuova Renault Clio Rally5 della Toksport.



Altri ungheresi:Martin László è salito sul podio dell'ERC3 al Rally di Roma Capitale e vuole ripetersi. Rientra Adrienn Vogel con la nuova Ford Fiesta Rally4. Csaba Juhász èreduce dal settimo posto di Roma.



Badiu presente: Raul Badiu, volto del Junior World Rally Championship, torna nell'ERC dai tempi del Sibiu Rally 2013 (quando il volante della sua Dacia Logan si staccò a metà PS). L'incredibile momento fu catturato dalle immagini di Eurosport:https://youtu.be/nA2wS4Ptzaw?t=510. Badiu stavolta corre con una Peugeot 208 R2.