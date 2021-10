Il Rally d'Ungheria 2021 prende il via oggi con un programma intenso per i piloti del FIA European Rally Championship e le loro squadre.

Una volta completata la ricognizione di questa mattina, l'attenzione passa alle prove libere dalle 12;30 ora locale, seguite dalla Qualifying Stage delle 14;45. Lo shakedown per gli equipaggi non prioritari sarà alle 15;30 prima che tutti gli si riuniscano fuori dal municipio di Nyíregyháza per la cerimonia di partenza delle 18;00. La PS1 "Rabócsiring" prenda il via alle 19;03.

