Norbert Herczig è uno dei principali contendenti per il successo al Rally Hungary, la sua gara di casa del FIA ERC e quattro volte campione nazionale, che sarà in azione con lo Škoda Rally Team Hungaria insieme al co-pilota Ramón Ferencz. Ecco le sue parole.

Quanto siete eccitati di partecipare al Rally d'Ungheria?

"Siamo entusiasti, naturalmente, perché abbiamo aspettato molto dall'inizio della stagione per la nostra gara di casa. Abbiamo fatto questo rally due volte prima e quindi abbiamo un'esperienza abbastanza buona, ci piacerebbe salire il podio".



Cosa ti fa pensare di poter finire sul podio?

"Penso che la nostra velocità sia cresciuta in questa stagione perché siamo stati in grado di fare più test. Siamo fiduciosi di poter ottenere un buon risultato".



Quanto è difficile il Rally d'Ungheria e quali sono le principali sfide che devi affrontare come pilota?

"È stato molto difficile in passato a causa del tempo, che ha reso la strada sporca di fango nelle tappe. Inoltre c'era della ghiaia in alcune parti ed era possibile forare. Quest'anno gli organizzatori hanno tolto dall'itinerario questi tratti".



Cosa avete fatto per prepararvi al Rally d'Ungheria?

"Abbiamo in programma un test più lungo su asfalto e sono sicuro che saremo in grado di trovare buone opzioni di set-up per il rally".



Anche tuo figlio Patrik è iscritto all'ERC. Quanto sei orgoglioso di lui e qual è il suo livello?

"Sono molto orgoglioso di mio figlio, naturalmente. È molto eccitato per la nuova macchina che guiderà, la Renault Clio Rally4, e per la nuova squadra per cui guiderà, la Toksport WRT. Ma gli ho chiesto solo una cosa: per favore, goditi la guida e non pensare ai risultati, perché ha ancora tempo, visto che è un ragazzo alle prime armi in questo sport".



Quali consigli gli darai?

"Prima della gara parleremo discutendo alcune cose e guarderemo insieme gli onboard. Fortunatamente, ha un po' di esperienza delle PS perché ha già fatto questo rally l'anno scorso. Ma in gara non potrò aiutarlo perché devo occuparmi della mia".

ERC Rally Hungary: i punti di discussione 17 MINUTI FA

ERC Rally Hungary, la lotta per il titolo si infiamma 27 MINUTI FA