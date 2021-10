Javier Pardo debutta al Rally d'Ungheria in lizza per la quinta vittoria consecutiva nella categoria FIA ERC2.

Lo spagnolo è imbattuto nella divisione per auto produzione, dove ha svettato per tutto il 2021 con la Suzuki Swift R4lly S che condivide con il co-pilota Adrián Pérez.



"Ci sono ancora due rally difficili, è dura ma ho bisogno di mantenere la concentrazione per il campionato", ha detto Pardo dopo il suo quarto trionfo per Suzuki Motor Ibérica al Rally Serras de Fafe e Felguerias all'inizio di questo mese.



Pardo precede Dmitry Feofanov per 15 punti in classifica, mentre il suo compagno di squadra Joan Vinyes è terzo.

