Mads Østberg è di nuovo in azione nel FIA European Rally Championship al Rally d'Ungheria questa settimana - e questa è la sua Citroën C3 Rally2.

Il norvegese corre sia in WRC2 che nel campionato ungherese nel 2021. E con l'evento di Nyíregyháza che è anche la prova decisiva della serie nazionale, più il penultimo evento della stagione ERC, lui e il co-pilota Torsten Eriksen saranno tra i favoriti.



La coppia è reduce dal round spagnolo del FIA World Rally Championship, il loro ultimo evento WRC2 della stagione. Anche se Østberg ha perso il suo titolo piloti a favore di Andreas Mikkelsen, Eriksen è comunque miglior navigatore WRC2.



"Se lo merita davvero", ha scritto Østberg su Facebook in seguito. "È davvero il miglior copilota del mondo, un ottimo uomo squadra e un buon amico. È stata una stagione complicata per noi, avevamo davvero il passo per vincere ogni rally, ma quest'anno non è successo. Siamo delusi, naturalmente, ma allo stesso tempo sentiamo ancora di aver dimostrato le nostre capacità".

