Piloti vincenti e di livello mondiale sono tra i protagonisti dell'elenco degli iscritti al Rally d'Ungheria, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally FIA 2021.

Cinquantasei saranno eleggibili per i punti ERC a Nyíregyháza, che si svolge dal 22 al 24 ottobre, con 18 di loro che competono in auto Rally2.



Andreas Mikkelsen è il leader del campionato europeo davanti a Miko Marczyk, Efrén Llarena, l'idolo locale Norbert Herczig ed Erik Cais.



Mads Østberg e Jari Huttunen, vincitori rispettivamente dei titoli WRC2 e WRC3 del 2020, sono anch'essi presenti insieme a Nikolay Gryazin - ex campione ERC1 Junior - Yoann Bonato, Umberto Scandola e Simone Tempestini, oltre a molti altri talenti.



Javier Pardo guida un gruppo di nove iscritti all'ERC2, mentre l'ERC3 ha attirato 21 piloti tra cui quelli in lotta per il titolo Jean-Baptiste Francheschi e Pep Bassas, oltre ai contendenti del Clio Trophy by Toksport WRT in quello che è l'ultimo round della serie monomarca per la Clio Rally5 gommate Michelin.

