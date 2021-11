Mancano meno di 20 giorni al 45° Rally Islas Canarias, la prova decisiva del Campionato Europeo Rally FIA 2021: ecco le informazioni essenziali.

Inizio: 20;30, giovedì 18 novembre, zona podio, stadio di Gran Canaria

Termine: 17;15, sabato 20 novembre, zona podio, stadio di Gran Canaria

Sede: Gran Canaria Arena, Fondos de Segura, s/n, 35019 Las Palmas de Gran Canaria

Precedenti ERC (dal 2004): 6 (2013, 2016-2020)

PS: 17

Distanza PS: 197,29 chilometri

Distanza collegamenti: 371,04 chilometri

Distanza totale: 568,33 chilometri

Superficie: Asfalto

Prove libere (per i piloti prioritari): 12;15-14;15, giovedì 18 novembre, Telde (2,94 chilometri)

Qualifying Stage (per i piloti prioritari): 15;03, giovedì 18 novembre, Telde (2,94 chilometri)

Shakedown (per tutti i piloti): 16;15-18;15, giovedì 18 novembre, Telde (2,94 chilometri)



Tornato nel calendario ERC nel 2016 dopo due anni di assenza, le sue Speciali si svolgono su strade di montagna in salita e discesa, per questo i concorrenti debbono compilare il radar in modo molto accurato. Una delle caratteristiche è l'asfalto abrasivo derivato da lava vulcanica. Il grip quindi è molto alto, soprattuto in caso di pioggia. Le curve si potranno tagliare in traiettoria, ma detriti in strada spesso non ce ne sono.



Valido per: ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, FIA ERC-Team, Abarth Rally Cup



Il percorso



La PS di apertura di venerdì 19 novembre prevede due giri su Valsequillo (11,91 chilometri), San Mateo (13,86 chilometri), Tejeda (13,66 chilometri) e Santa Lucía (12,94 chilometri), più una tratta a Las Palmas de Gran Canaria di 1,53 chilometri, che completa l'azione del primo giorno. La prova decisiva di sabato consiste in due visite ad Arucas (7,18 chilometri), Moya (12,96 chilometri) e Valleseco (14,56 chilometri), mentre ci sono due versioni della PS Telde - Telde Tradición del Motor (10,39 chilometri) e Telde Ciudad Deportiva (11,11 chilometri).



ALBO D'ORO



2020: Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5 MkII)

2019: Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)



LA TOP5



1: Nell'albo d'oro del Rally Islas Canarias ci sono tanti vincitori importanti come Didier Auriol, Piero Liatti e Carlos Sainz, che negli anni '80 si è portato a casa 5 successi di fila

2: Le Canarie sono note per le temperature che variano da 17 a 24°C

3: Il primo Rally Islas Canarias dell'ERC si è svolto nel 1982 e per altre 24 edizioni

4: Il nome deriva dal latino Insula Canaria, ovvero Isola dei Cani

5: Piatto tipico è la ropa vieja, con pollo, manzo, patate e fagioli

Ad

ERC ERC2: Cartier torna sul podio UN' ORA FA

ERC ERC3: la Vogel chiude un difficile Rally Hungary a punti 17 ORE FA