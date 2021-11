Oltre 70 equipaggi prenderanno parte al Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Le registrazioni si sono chiuse martedì e gli organizzatori hanno rivelato quello che pare essere davvero un evento combattuto.



Fra i nomi che vedremo in azione il 18-20 novembre, ci sono oltre 20 auto Rally2 con 16 nazionalità rappresentate.



Fari puntati su Miko Marczyk ed Efrén Llarena, in lotta per la piazza d'onore, poi Alexey Lukyanuk, Iván Ares, Yoann Bonato, Simone Campedelli, i fratelli Nil e Jan Solans, e Luis Vilariño.



Juan Carlos Alonso torna in azione in ERC2 dopo aver vinto il titolo 2020.



Presenti i piloti di casa Enrique Cruz, Yeray Lemes, Luis Monzón ed Emma Falcón.



ERC2 ed ERC3 hanno diversi contendenti, come Javier Pardo e Dmitry Feofanov, Jean-Baptiste Franceschi e Pep Bassas, oltre a Sami Pajari che spera ancora nel titolo ERC3 Junior.



Martedì prossimo verrà pubblicato l'elenco iscritti completo.

