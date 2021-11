Ecco alcuni punti di discussione in vista del Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship 2021.

*Secondo nella classifica provvisoria, Miko Marczyk (ORLEN Team) è il numero uno in assenza del campione ERC Andreas Mikkelsen. Il polacco giunse nono all’esordio al Rally Islas Canarias la scorsa stagione e ha terminato secondo al Rally d’Ungheria.



*Con un margine di 14 punti su Efrén Llarena (Rallye Team Spain) nella battaglia per il secondo posto, Marczyk sembra essere in vantaggio. Tuttavia, il bi-campione polacco deve ancora far scegliere lo scarto nei punteggi, il che dà speranza allo spagnolo.



*Libero dalle pressioni di lotta per il titolo ERC, Alexey Lukyanuk è in lizza per vincere il Rally Islas Canarias per la quarta volta, un risultato che lo porterebbe a -1 da Carlos Sainz come pilota di maggior successo dell’evento.



*Nil Solans debuttato nell’ERC al Rally Islas Canarias e torna in azione in casa con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres. Presente anche suo fratello minore Jan Solans (Citroën C3 Rally2) – campione Junior WRC 2019 – ma con il Supercampeonato come priorità.



*Dopo aver centrato l’ottavo posto al Rally d’Ungheria, Yoann Bonato (CHL Sport Auto – Citroën C3 Rally2) torna al Rally Islas Canarias dove arrivò secondo la scorsa stagione. Il francese ha appena vinto il Critérium des Cévennes su asfalto.



*Simone Campedelli fa la sua prima uscita su asfalto con la Škoda Fabia Rally2 Evo del Team MRF Tyres al Rally Islas Canarias. Lo spagnolo Luis Vilariño ha partecipato alla gara nella scorsa stagione.



*Iván Ares è finito sul podio del Rally Islas Canarias nel 2020 e ci si aspetta che sia di nuovo nella lotta quest’anno.



*Quattro piloti delle Canarie prenderanno parte alla gara del FIA European Rally Championship di casa loro. Vedremo in azione Enrique Cruz – Campione in carica locale – con una Ford Fiesta Rally2, poi Luis Monzón al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo con cui vinse in tre occasioni. Presenti pure Yeray Lemes con la nuovissima Hyundai i20 N Rally2 e la Campionessa dell’ERC Ladies’ Trophy, Emma Falcón, su una Citroën C3 Rally2.



*Surhayén Pernía andò a punti al Rally Islas Canarias nel 2020 e ha ottenuto una bella vittoria nell’ultimo round del Supercampeonato, mentre Albert von Thurn und Taxis torna in azione qui per la quinta volta.



*L’argentino Juan Carlos Alonso, Campione ERC2 2019, fa il suo ritorno alla competizione europea, così come i polacchi Daniel Chwist e Jaroslaw Koltun.



*Javier Pardo al Rally Islas Canarias può vincere l’ERC2 con il team Suzuki Motor Ibérica. Dmitry Feofanov punta a batterlo con la sua Suzuki Swift Rally2 Kit.



*Dopo essersi assicurato l’Abarth Rally Cup al suo terzo tentativo, Dariusz Polonski punta al terzo posto nell’ordine finale dell’ERC2, ma dovrà affrontare la forte opposizione del compagno di squadra di Pardo, Joan Vinyes. L’andorrano ha una notevole esperienza e pedigree nel Rally Islas Canarias e sarà un osso duro da battere.



*Il tre volte campione ERC2 Tibor Érdi Jr punta a finire bene la sua stagione 2021 cambiando la Mitsubishi Lancer con una Škoda Fabia R4 Rally2 Kit costruita da Proracing Engineering. L’ucraino Serhii Potiiko è iscritto su una seconda Fabia R4 di Proracing.



*Carlos David García completa l’iscrizione ERC2 con una Abarth 124 Rally nel ritorno all’ERC dal 2019.



*Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT Renault Clio Rally4) e Pep Bassas (The Racing Factory Peugeot 208 Rally4 – Rallye Team Spain) combattono per il titolo ERC3 davanti all’attuale leader ERC3 Junior Sami Pajari (Porvoon Autopalvelu – Ford Fiesta Rally4). Bassas e Franceschi hanno già esperienza al Rally Islas Canarias, mentre l’evento è completamente nuovo per il finlandese Pajari.



*L’ungherese Martin László, il tedesco Nick Loof e Alejandro Cachón (Rallye Team Spain) sono in lotta per il terzo posto nella classifica finale ERC3 Junior.



*L’argentino Paulo Soria passa a una Renault Clio Rally4 dopo essere arrivato secondo dietro ad Andrea Mabellini nel Trofeo Clio inaugurale di Toksport WRT per le Clio Rally5. Con il co-pilota Marcelo Der Ohannes impegnato per l’ACI Rally Monza, Soria ha chiamato Sergiu Itu per sostituirlo.



*Dopo aver impressionato al suo debutto nell’ERC3 Junior al Rally d’Ungheria, il francese Anthony Fotia ha una seconda chance con la Clio Rally4 gestita dalla CHL Sport Auto.



*Jorge Cagiao, che ha fatto il suo debutto ERC al Rally Islas Canarias la scorsa stagione, torna con una Clio Rally4, mentre Zósimo Hernández fa la sua prima apparizione nel campionato con una Peugeot 208 Rally4.



*La plurivincitrice dell’ERC Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva, andrà a caccia di punti ERC3.

Ad

ERC Canarie: il ritorno con arrivederci di Alonso 15 ORE FA

ERC Intervista ERC con Nil Solans 18 ORE FA