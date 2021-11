Il Campionato Europeo Rally FIA 2021 chiude i battenti al Rally Islas Canarias questa settimana. Ecco un promemoria del programma di oggi*.

Prove libere (per i piloti prioritari): 12h15-14h15, Telde (2,94 chilometri)



Qualifying Stage (per i piloti prioritari): 15h03, Telde (2,94 chilometri)



Shakedown (per tutti i piloti): 16h15-18h15, Telde (2,94 chilometri)



Selezione dell'ordine di partenza: 17h15 su Facebook, YouTube



Conferenza stampa pre-evento: 17h45 su Facebook, YouTube



Cerimonia di partenza: 20h30, giovedì 18 novembre, Gran Canaria Arena



*Tutti gli orari sono locali



Foto: Facebook.com/BassasPep

