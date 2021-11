La tappa decisiva di sabato consiste in due giri su Arucas (7,18 chilometri), Moya (12,96 chilometri) e Valleseco (14,56 chilometri), mentre ci sono due versioni della PS Telde chiamate Telde Tradición del Motor (10,39 chilometri) e Telde Ciudad Deportiva (11,11 chilometri).

PS12: Valleseco 1 (14,56 km) dalle 10;33 CET, sabato 20 novembre su Facebook, YouTube



PS17: Telde Ciudad Deportiva (11,07 km) dalle 15;39 CET, 20 novembre su Facebook, YouTube



Highlights Tappa 1: Eurosport, 22;00 CET, venerdì 19 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



Highlights Tappa 2: Eurosport, 22;00 CET, sabato 20 novembre (controlla palinsesti locali per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 23;00 CET, martedì 23 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l’App ufficiale dell’ERC



Social media: Segui l’ERC su Facebook, Instagram, Twitter

