Adrien Fourmaux si è presentato in grande stile al suo debutto al Rally Islas Canarias, conquistando la sua prima vittoria assoluta nel FIA European Rally Championship il 28 novembre 2020.

Coadiuvato dal belga Renaud Jamoul e utilizzando pneumatici MICHELIN, il francese è passato in testa nella mattinata finale, sotto la pioggia, con la sua Fiesta R5 griffata M-Sport Ford World Rally Team e ha tenuto duro nelle fasi finali, mentre Yoann Bonato ha realizzato una doppietta tutta francese con la sua Citroën C3 R5.



Fourmaux, che era alla sua seconda partenza nell'ERC, ha anche vinto la classifica ERC1 Junior, mentre lo spagnolo Iván Ares, alla guida di una Hyundai i20 R5 gommata Pirelli, ha completato il podio in una giornata in cui Alexey Lukyanuk è diventato campione ERC per la seconda volta in tre anni.



"È un grande risultato", ha detto Fourmaux. "Sono davvero felice perché è stato un fine settimana davvero difficile per tutti i piloti, ma abbiamo vinto ed è davvero una bella sensazione per noi".

