Lo spagnolo è al debutto nel FIA European Rally Championship e in questo evento, ma è andato fortissimo con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo, mentre il rivale della Hyundai ha vinto la PS3.



“Non mi aspettavo che l'asfalto fosse così scivoloso, ma abbiamo azzeccato le gomme, anche se bisognerà migliorare il set-up perché non sento molta aderenza - ha detto Solans - E' stata una mattinata ottima, però tutto può cambiare e non avendo mai fatto questa gara, dovrò anche migliorare le note a seconda delle circostanze".



Terzo c'è Adrien Fourmaux (M-Sport Ford World Rally Team-Fiesta R5 MkII), primo in ERC1 Junior, seguito da Yeray Lemes e Marijan Griebel (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 R5), terzo nella PS3.



Erik Cais (Yacco ACCR Team) si sta trovando bene in queste condizioni ed è sesto, davanti a Luis Monzón, Yoann Bonato, Alexey Lukyanuk e José Suárez a completare la Top10 con dietro Oliver Solberg.



Lukyanuk ha montato gomme miste slick-wet e la scelta non sta pagando: "E' tutto imprevedibile e non va bene. Anche Mikkelsen ha le stesse gomme, ma è più lento di noi che partiamo al 27° posto. Il meteo non era quello previsto, la tattica è buona, ma non sta pagando".



Pep Bassas (Rallye Team Spain - Peugeot 208 Rally4) è primo in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli occupando anche il 12° posto assoluto, tenendosi alle spalle Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Enrique Cruz, Simone Tempestini, Sindre Furuseth, Craig Breen (Team MRF Tyres), Ken Torn, Albert von Thurn und Taxis ed Andreas Mikkelsen.



Quest'ultimo non sta andando bene per via delle gomme montate sulla Skoda del Topp-Cars Rally Team: "Le nostre slick sono dure e non vanno in temperatura, tant'è che in curva sbando se arrivo troppo forte. Purtroppo è una lotteria, ma è così e speriamo che al pomeriggio tutto migliori".



Dariusz Poloński comanda l'ERC2 e l'Abarth Rally Cup, ma Tibor Érdi Jr è secondo e quindi in corsa per il titolo visto che Zelindo Melegari (Alpine A110 RGT) è terzo. Sempre in Abarth Rally Cup, Andrea Mabellini ha avuto problemi ai freni.



Il leader dell'ERC1 Junior, Grégoire Munster, ha sbagliato gomme montando quelle miste e ora il pilota della Hyundai Junior si ritrova in difficoltà nella rincorsa ai €100.000 di premio per la categoria.



“Il meteo è durissimo da prevedere, abbiamo cercato di essere aggressivi con le gomme, ma non ha pagato - dice il lussemburghese - Non abbiamo trovato il ritmo fino alla PS4 e la macchina con gomme incrociate è sbilanciata. E' dura, cerchiamo di fare meglio al prossimo giro”.



Dopo la sosta in servizio, il Rally Islas Canarias ricomincia con la "Valsequillo" alle 14;54 locali.