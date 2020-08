Rally Liepaja, il programma di oggi

-

Il Rally Liepāja, round del FIA European Rally Championship, parte […]

Il Rally Liepāja, round del FIA European Rally Championship, parte oggi alle ore 12;20 locali con la prima delle 10 PS in programma.



Si comincia con i 24,82km della "Talsi" e l'itinerario di oggi prevede un totale di 88,17km.



In serata gli equipaggi rientreranno a Liepāja per prepararsi in vista della Tappa 2 di domenica.



Cliccate quiper l'itinerario e il live timing.

