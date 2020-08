Rally Liepaja: la entry list conferma il grande interesse per l’ERC

-

L'interesse per il FIA European Rally Championship resta altissimo, con 42 equipaggi iscritti al Rally Liepāja del 14-16 agosto.

Gli organizzatori della gara lettone, RA Events, hanno 48 vetture nella lista totale, con 20 Rally2, 8 della categoria ERC2 e 15 ERC3 (Rally4 e Rally5).



Per quanto riguarda l'ERC Junior Championship, le presenze sono 23 totali, date da 10 dell'ERC1 Junior e 13 dell'ERC3 Junior-Pirelli.



In totale avremo 20 nazionalità rappresentate.Cliccate quiper vedere la entry list completa del Rally Liepaja 2020.



I numeri



42: i piloti del FIA ERC su 48 partecipanti (87,5%).

20: i piloti dell'ERC1 per le Rally2.

8: i piloti ERC2.

15: i piloti ERC3.

23: i piloti dell'ERC Junior, con 10 ERC1 Junior e 13 in ERC3 Junior-Pirelli.

20: le nazionalità rappresentate, a sottolineare il grande successo internazionale.

