Rally Liepaja: la Qualifying Stage in diretta su ERC Radio

ERC Radio trsmetterà in diretta la Qualifying Stage del Rally Liepāja dalle ore 16;15 italiane.

Julian Porter e Chris Rawes saranno al traguardo dei 4,61km della prova "Welcome to Latvia" per raccogliere le impressioni a caldo dei piloti, con i Top15 che questa sera a Liepāja sceglieranno l'ordine di partenza per la Tappa 1.



ERC Radio è disponibile tramite la app ERC oppure su www.FIAERC.it



Foto: Julian Porter/ERC Radio

