ERC Radio sarà in diretta dal Rally Serras de Fafe e Felguieras per la Qualifying Stage delle 15;15 locali (CET -1) di oggi pomeriggio.

Per sentirla, basta collegarsi su FIAERC.it o tramite la app ERC, come per tutti gli eventi del FIA European Rally Championship.



In Portogallo ci saranno Chris Rawes e Gianluca Nataloni di Rallylink.it. Gianluca sostituisce Julian Porter, che tornerà a disposizione per il Rally Hungary.

