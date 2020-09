Affiancato da Scott Martin sulla 208 T16 ufficiale, il pilota della Peugeot Rally Academy ha combattuto a lungo con Kajetan Kajetanowicz.



Il polacco aveva iniziato l’ultimo giro di Speciali ad 11″9 dal rivale, che però l’ha spuntata grazie ad una scelta di gomme più azzeccata.



Breen ha scelto le Michelin dure, mentre il ragazzo del LOTOS Rally Team ha montato le Pirelli morbide sulla sua Fiesta R5. Alla fine il leader ha esteso il proprio margine vincendo comodamente.



“Sono venuto qui alle Azzorre con il solo obiettivo di vincere – ha detto Breen – Ho un anno per dimostrare il mio valore e al momento mi sento in cima al mondo. Questo weekend è stato fantastico per noi, siamo riusciti ad essere veloci e puliti nella guida, ma anche molto intelligenti. Sono un po’ a pezzi, ma molto contento!”



Ricardo Moura ha sofferto problemi ai freni sulla sua Ford Fiesta R5 nella maggior parte della gara, ma alla fine riesce a concludere terzo e migliore dei piloti portoghesi.