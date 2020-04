Ricordi d’archivio: il commento di Habaj dopo la vittoria alle Azzorre

-

Il 23 marzo 2019, Łukasz Habaj ha centrato la prima vittoria in carriera nel FIA European Rally Championship all'Azores Rallye: ecco il commento del portacolori della Sports Racing Technologies dopo aver tagliato il traguardo con la sua ŠKODA Fabia R5 gommata Pirelli.

Complimenti per la tua prima vittoria nell'ERC, sei contento?

“Ancora non ci credo, ma per tutta la settimana ho avuto un buon passo e la chiave è stata ieri, quando le PS mi preoccupavano molto, ma sono arrivato a concluderle tutte senza problemi. Mi dispiace per Alexey Lukyanuk perché è stato sempre velocissimo, ma i rally sono così. Non è stata solo fortuna, dietro c'è sempre duro lavoro e ringrazio anche la mia famiglia, il team e Pirelli".



Le ultime due PS sono state assurde come condizioni, ce le racconti?

“In poche parole è difficile perché è successo di tutto, sinceramente non ho avuto molto tempo per analizzare la cosa perché ero molto concentrato a non fare errori. Prima dell'ultimo loop abbiamo pensato di non correre rischi, visto che ci trovavamo in una buona posizione. Per tutto il weekend sono rimasto calmo e fiducioso del mio ritmo e la tappa di ieri è stata molto importante per noi. In tanti anni, la Sete Cidades mi ha preoccupato tanto, non ero competitivo ed è per quello che volevo arrivare alla fine. Il podio era possibile solo se Alexey avesse fatto un errore o avuto problemi, mi è andata bene e sono il primo polacco a vincere questa gara. E' fantastico".



Ieri hai detto che è stata la tua giornata migliore nell'ERC, in base a cosa?

“Come guida è stata la migliore, oggi non mi sono divertito tanto perché il meteo era difficilissimo. Non sai quanto sia duro guidare in queste condizioni, anche i tergicristalli non andavano bene e non si vedeva nulla. Lo si vede dai video di tutti, non era solo per noi. Ieri è andata meglio, ma la vittoria ovviamente migliora tutto. Dovrò abituarmi al fatto che è tutto vero!"



Che occasione hai di lottare per il titolo?

“Non lo so, i rally costano e non so quanto tempo posso dedicargli. Ho una famiglia e un figlio piccolo che inizia ora ad andare a scuola".



Lo sa che suo papà ha vinto?

“Certo, l'ho già chiamato! Ha cinque anni e mi ha chiesto subito se c'ero riuscito. Adesso vorrei passare del tempo con lui, è presto per dire tutto e ci sono ancora sette gare. Però so che posso essere competitivo e quindi vedremo".

