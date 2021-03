E' la giornata mondiale della donna e oggi ricordiamo di quando Emma Falcón si è portata a casa il titolo 2018 nell’ERC Ladies’ Trophy al Rally Liepāja, dove la vittoria in gara è andata alla rivale Catie Munnings.

Quest’ultima, risalita in Top5 in ERC3 ed ERC Junior Under 27 grazie al ritiro di Mattia Vita e ai problemi di Kristóf Klausz, ha dovuto scartare i punteggi peggiori e alla fine viene premiata la spagnola, che è settima in ERC3



“E’ stato un anno difficile e pieno di problemi, ma sono contenta di essere qui e di aver vinto il campionato. Grazie anche a Catie”, ha commentato la Falcón, che per tutta la gara è stata prudente essendo al debutto con la Peugeot 208 R2 della GC Motorsport dopo aver rimpiazzato la sua Citroën DS3 R3T.

ERC Il doppio ruolo di Cristiana Oprea 31 MINUTI FA

ERC Le Top5 di Adrienn Vogel nell’ERC 31 MINUTI FA