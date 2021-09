Alexey Lukyanuk torna a Fafe per il sesto round del FIA European Rally Championship con i bei ricordi del 2020.

La scorsa stagione, il Rally Fafe Montelongo su asfalto era il terzo evento ERC e il pilota del Saintéloc Junior Team ha ottenuto una splendida vittoria grazie ad un'ultima PS con tempone in condizioni di bagnato, a bordo della Citroën C3 R5 gommata Pirelli.



Mentre il Rally Serras de Fafe e Felgueiras di questa settimana è una gara interamente su sterrato, l'evento si svolge nello stesso parco assistenza utilizzato al Rally Fafe Montelongo 12 mesi fa e diverse sezioni di collegamento saranno familiari al russo.



Lukyanuk pareva diretto verso una vittoria relativamente comoda al Rally Fafe Montelongo in condizioni meteorologiche mutevoli, ma un testacoda alla penultima PS ha dato a Yoann Bonato e Iván Ares la possibilità di chiudere con 4"7 di ritardo da lui.



Affiancato da Dmitry Eremeev, il Campione in carica ERC ha tenuto i nervi saldi durante il finale sotto la pioggia per vincere per la seconda volta nel 2020 ed estendere il suo vantaggio.



"È stata una cosa strana da parte mia, è stato un mio errore, ho fatto un testacoda", ha detto Lukyanuk. "Ho iniziato la curva con il freno a mano e inizialmente non si bloccava, quindi l'ho tirato un po' di più e improvvisamente è scattato. Non mi era mai successo prima e non è stato un bel momento, ma ci ha tenuto motivati e concentrati e questo risultato è incredibile in realtà".

