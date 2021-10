Simone Campedelli ha dato una bella prova di ciò che avrebbe potuto ottenere quando il FIA European Rally Championship ha visitato il nord del Portogallo lo scorso fine settimana.

Costretto al ritiro sabato per un problema meccanico, il romagnolo si è ripreso domenica facendo segnare diversi crono da Top5 e finendo quarto nella classifica della seconda tappa.



"Oggi siamo felici perché siamo stati in grado di entrare nei primi tre in PS in un paio di occasioni, che è buono per la nostra prima volta a Fafe", ha detto il pilota del Team MRF Tyres al traguardo del Rally Serras de Fafe e Felgueiras. "Il risultato finale non era quello che volevamo, perché avevamo il ritmo per raggiungere il podio se non fosse stato per il problema di ieri".







"La macchina e le gomme MRF sono state fantastiche e mi hanno dato molta fiducia per spingere. So dove posso sviluppare e dove possiamo trovare più velocità nei prossimi eventi. Se voglio raggiungere il livello di [Dani] Sordo devo migliorare molto come pilota, ma dove sono ora è buono e non vedo l'ora che arrivino i prossimi eventi per vedere dove posso guadagnare più velocità".

ERC Il P1 Racing Fuels Podium Challenge premia i piloti ERC a Fafe 18 ORE FA

ERC Lukyanuk: “Ho dovuto salvare il podio” IERI A 05:41