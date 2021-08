Simon Wagner torna nel FIA European Rally Championship per il Barum Czech Rally Zlín con molta fiducia e speranza.

Il talento austriaco, 28 anni, ha vinto tre gare del suo campionato nazionale negli ultimi mesi, e con l'esperienza di quattro precedenti partenze a Zlín sarà tra i contendenti per un buon piazzamento a punti con la Škoda Fabia Rally 2 Evo edizione 120 gestita dal team Eurosol.



"Sarà la mia quinta partenza per la 50esima edizione Barum con la nostra Škoda Fabia 120 in edizione limitata, il che è davvero incredibile", ha detto Wagner, visto anche in ERC3 Junior. "Sono estremamente felice di avere la possibilità di dimostrare il nostro valore di nuovo nell'ERC, soprattutto perché sarà l'evento più difficile della stagione".



"Il nostro obiettivo principale è chiaramente quello di vincere il campionato austriaco quest'anno, quindi sapevo che avremmo dovuto non avere incidenti nei rally del nostro paese, altrimenti non saremmo stati in grado di iniziare il Barum Czech Rally Zlín".



Wagner ha ottenuto il settimo tempo nella qualifica questa mattina. "Abbiamo fatto due errori quindi non siamo del tutto soddisfatti, abbiamo giocato un po' con le gomme ma dovremmo essere a posto per il fine settimana".



"È difficile dire quali saranno le nostre aspettative, ma l'obiettivo è quello di correre senza errori e semplicemente divertirci. Ma siccome abbiamo già tre podi all'attivo in ERC Junior a Zlín, naturalmente speriamo in qualche buon crono in PS. Se c'è la pioggia, potrebbe essere buono per noi".



Gerald Winter sarà il co-pilota di Wagner al Barum Czech Rally Zlín, quarto round del FIA ERC 2021.

ERC Mikkelsen aprirà la Tappa 1 del Barum Czech Rally Zlín UN' ORA FA

ERC Ecco le leggende del Barum Czech Rally Zlin per i 50 anni 8 ORE FA