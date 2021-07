Giandomenico Basso è il nuovo leader del Rally di Roma Capitale dopo un inizio difficile.

Il terzo round del FIA European Rally Championship ora è comandato dal veneto, che ha superato Andrea Crugnola, incappato in un problema ad una gomma nella PS8.



“In una curva ho segnato "non tagliate", ma le auto davanti hanno portato in strada dei sassi e ne ho centrato uno, riportando una foratura. A volte capita", ha detto il pilota dello Hyundai Rally Team Italia.



Nella PS9 il leader ERC Alexey Lukyanuk è finito contro un albero: il russo e Alexey Arnautov stanno bene, ma i commissari hanno esposto la bandiera rossa per consentire i soccorsi ai piloti del Saintéloc Junior Team e il recupero della loro Citroën C3 Rally2, che aveva preso fuoco.



Intanto tutto a posto per Efrén Llarena, che ha vinto la PS9 portando la Škoda Fabia Rally2 Evo del Rallye Team Spain al terzo posto assieme alla navigatrice Sara Fernández, a 37" da Basso e ad 8" da Crugnola.



Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) e Miko Marczyk (ORLEN Team) sono in Top5 davanti a Fabio Andolfi, che ha danneggiato la carrozzeria anteriore in una chicane nella PS7.



Javier Pardo guida l'ERC2 davanti a Joan Vinyes (Suzuki Motor Ibérica). Pep Bassas (Peugeot 208 Rally4) ha 6" su Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) in ERC3 Junior, dove Alejandro Cachón è terzo.



Ken Torn (M-Sport Poland - Ford Fiesta Rally3) prosegue la cavalcata in ERC Junior. Dariusz Poloński resta primo in Abarth Rally Cup, Yigit Timur guida su Paulo Soria nel Clio Trophy by Toksport WRT.



Dopo il riordino a Fiuggi, si ricomicia con la PS10 alle 13;09.

