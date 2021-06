Umberto Scandola aprirà la Tappa 2 dell'ORLEN 77th Rally Poland.

Avendo chiuso decimo, il pilota dello Hyundai Rally Team Italia si ritrova così ad essere il primo del FIA European Rally Championship ad entrare in azione oggi.



Come da regolamento FIA, lui e Guido D’Amore avranno quindi l'incombenza di pulire la stradaa ai rivali nella tappa decisiva.



Cliccate quiper vedere l'ordine di partenza completo

ERC Pardo guida l’ERC2 UN' ORA FA

ERC Soria primo nel Clio Trophy by Toksport WRT UN' ORA FA