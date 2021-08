Umberto Scandola pensa già al prossimo round del FIA European Rally Championship, il Barum Czech Rally Zlín del 27-29 agosto.

Al Rally di Roma Capitale il pilota dello Hyundai Rally Team Italia è andato a punti, ma con troppi problemi che lo hanno rallentato.



“Non siamo assolutamente contenti del risultato finale e dei tempi che abbiamo fatto segnare lungo tutto il weekend - sottolinea Scandola - Adesso cercheremo di capire cosa non ha funzionato in questo rally dal quale mi aspettavo un risultato completamente diverso, viste le mie due vittorie in passato. Nelle prossime settimane andremo a difendere la testa nel Campionato Italiano Rally Terra ad Arezzo e poi in Repubblica Ceca con il Rally Barum. Vogliamo ritornare ad essere tra i protagonisti”.

