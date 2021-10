Umberto Scandola ha già la testa ai prossimi due eventi del FIA European Rally Championship in Ungheria e a Gran Canaria.

Il pilota dello Hyundai Rally Team Italia è incappato in una ruota danneggiata e nella rottura della trasmissione al Rally Serras de Fafe e Felgueiras dello scorso weekend, dunque spera che al Rally Hungary ed al Rally Islas Canarias possa ottenere un risultato simile a quello dell'Azores Rallye, quando terminò sesto assoluto.



“Torniamo in Italia con un po’ di amaro in bocca”, ha dichiarato al traguardo Scandola. “Eravamo consapevoli che sarebbe stato un rally impegnativo, la pioggia e la nebbia hanno reso tutto molto più difficile per noi che eravamo al debutto. Poi nel secondo passaggio le strade si sono scavate diventando proibitive. Il passo che avevamo deciso di impostare alla fine ci avrebbe premiato,peccato per il problema a un semiasse che ci ha penalizzato in maniera decisiva. Ora rimangono due gare al termine dell’Europeo, una su asfalto e una su terra, e vogliamo chiudere in crescendo la stagione internazionale”.

