Umberto Scandola continua la sua avventura nel FIA European Rally Championship in Lettonia reduce dal successo ottenuto al Rally di San Marino.

Il pilota dello Hyundai Rally Team Italia ha trionfato sui torridi sterrati del Titano con la sua Hyundai i20 R5 gommata Pirelli.



“È stato bello misurarsi e vincere contro i migliori equipaggi che corrono nei due principali campionati italiani che si sono ritrovati tutti assieme in questo rally”, ha detto il veronese.



“È stata una gara perfetta e molto combattuta, specialmente per due terzi delle prove speciali in programma. Siamo partiti vincendo subito le prime tre prove speciali, ma con distacchi molto contenuti. Poi abbiamo cercato di tenere un ritmo veloce, ma nello stesso tempo senza rischiare di compromettere la vettura e l’usura dei pneumatici".



"Il San Marino Rally ha un fondo molto insidioso, specialmente quando si ripercorrono le prove, in più il caldo torrido è stato un’ulteriore difficoltà del week end. Anche in questa edizione ci sono stati parecchi ritiri e qualche foratura ma alla fine la nostra strategia conservativa ha pagato e la nostra Hyundai i20 si è dimostrata competitiva come i pneumatici Pirelli all’altezza del duello. Una vittoria che mai come questa volta mi sento di condividere con il lavoro del team S.A. Motorsport, che in solte tre settimane ci vede impegnati in due gare del Campionato Europeo oltre al San Marino. Questo risultato ci da la giusta carica per affrontare le veloci strade del Rally Liepāja, la seconda sfida del FIA ERC”.



A differenza dell'ORLEN 77th Rally Poland, il Rally Liepāja è nuovo per Scandola e Guido D’Amore.

ERC ERC3 Junior: Kasari carico per la “gara di casa” 4 ORE FA

ERC Un bel podio per Bergounhe nel Clio Trophy by Toksport WRT 5 ORE FA