Umberto Scandola è al debutto nel FIA European Rally Championship per una stagione intera, dopo l'apparizione in Belgio nel 2006.

Da allora il veneto e Guido D’Amore hanno sempre corso nel CIR, vincendolo nel 2013.



Per il 2021, il pilota dello Hyundai Rally Team Italia salirà su una i20 R5 gommata Pirelli e gestita dalla S.A. Motorsport, cominciando con l'ORLEN 77th Rally Poland.



“Un debutto assoluto nel Campionato Europeo sarà una nuova ed emozionante sfida per me e per Guido contro piloti e vetture di altissimo livello - sottolinea Scandola – Indubbiamente il primo obiettivo è quello di macinare chilometri, conoscere bene le prove per poi cercare di aumentare il ritmo nella seconda parte delle varie tappe. Partiamo per dire la nostra e contiamo durante l’anno di poter lottare per il podio. Le gare dell’Europeo hanno medie molto più veloci e un chilometraggio doppio rispetto ai rally italiani, dunque bisognerà alzare ulteriormente l’attenzione e gestire nel modo migliore l’auto e le gomme. Nelle prime gare del Campionato Italiano Rally Terra di quest’anno abbiamo dimostrato di avere una Hyundai i20 molto veloce e anche il ritorno ai pneumatici Pirelli si è dimostrato azzeccato. Siamo veramente curiosi di scoprire dove riusciremo a inserirci a livello internazionale”.



“L’ERC rappresenta senza dubbio una sfida importante in un palcoscenico estremamente

competitivo, dal punto di vista umano e tecnico - racconta il team manager Riccardo Scandola - Cercavamo nuove sfide e volevano metterci in gioco con il meglio della specialità e negli ultimi mesi abbiamo deciso insieme ai nostri partner di correre in Europa, non appena ottenuto il permesso di spostarci e viaggiare. Siamo consapevoli che il livello sarà superiore a quello che abbiamo trovato in alcune delle nostre gare nazionali, ma le sfide sono alla base dell’automobilismo e siamo motivati per crescere il più rapidamente possibile anche con l’aiuto di Hyundai Motorsport Customer Racing”.

ERC Aro scrive una canzone per Miko Marczyk e l’ORLEN 77th Rally Poland 37 MINUTI FA

ERC L’asso Abarth Polonski è pronto per l’azione ERC UN' ORA FA