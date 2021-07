Umberto Scandola vuole voltare pagina nella sua stagione del FIA European Rally Championship.

Dopo le gare in Polonia e Lettonia, il pilota dello Hyundai Rally Team Italia si appresta ad affrontare il Rally di Roma Capitale, gara di casa che conosce benissimo.



Fino a questo momento, il veronese ha cercato di adattarsi alle novità con la sua Hyundai i20 R5 condivisa con Guido D’Amore e al Rally Liepaja occupava la 19a piazza quando si è capottato.



“Mi spiace di quello che è successo, ma penso che faccia parte delle difficoltà che si incontrano in questo tipo di gare - ha detto Scandola - Come in Polonia anche qui in Lettonia abbiamo trovato delle condizioni di gara completamente diverse a quelle dove corriamo da tanti anni. Prove con medie superiori a 120 km/h, fondi duri che si alternano a tratti sabbiosi e una serie di riferimenti. Per noi che siamo alla prima partecipazione ci mancano molti riferimenti rispetto a tanti avversari che corrono da anni nell’europeo".



"Nella prima tappa abbiamo cercato di tenere un passo regolare, eravamo ancora un po’ distanti dai migliori ma il ritardo era inferiore a quello che avevamo accusato nella prima gara. Sulla classifica della prima giornata hanno pesato un paio di errori. Siamo arrivati lunghi in una curva e si è spento il motore perdendo una quindicina di secondi e poi nella prova successiva abbiamo preso anche una penalità di venti secondi dalla direzione gara per aver urtato una chicane. Tutto questo ci ha fatto perdere 4-5 posizioni in classifica di giornata e abbiamo chiuso solo ventesimi".



"Sabato nella seconda tappa partivamo più indietro e abbiamo trovato meno ghiaia rispetto a venerdì, con alcune buone regolazioni all’assetto stavamo cercando di attaccare per recuperare qualche posto in classifica. Dopo un discreto tempo nella prima prova del mattino nella successiva (PS8) in una curva destra medio veloce che chiudeva siamo scivolati nel campo a lato della strada iniziando a capottare".



"Adesso voltiamo pagina e assieme al team inizieremo a lavorare sul prossimo rally che si corre sulle nostre strade: Rally di Roma Capitale l’ultimo week end di luglio. Su queste prove ho più esperienza avendoci corso in passato vincendo due volte e un’altra siamo arrivati secondi. Spero che sia l’occasione per portare alla squadra le prime soddisfazioni in questo lungo programma europeo”.

