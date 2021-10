Simone Scattolin è passato dal co-pilotare Alberto Battistolli nel FIA European Rally Championship a supervisionare la conquista del quarto titolo italiano da parte di Giandomenico Basso al Rally Due Valli lo scorso weekend.

Quando non è co-pilota nell'ERC, Scattolin lavora alla gestione del team Delta Rally, che ha seguito la Škoda Fabia Rally2 Evo con cui Basso e il suo co-pilota Lorenzo Granai sono diventati campioni CIR.



"È una novità per il 2021, sto aiutando la squadra", ha detto Scattolin. "Non è un grande lavoro ma una collaborazione e sono davvero felice per Giando e Lorenzo. Io sono solo l'uno per cento di questo risultato ma ho semplicemente cercato di fare del mio meglio".



Scattolin tornerà a navigare Battistolli al Rally d'Ungheria dal 22 al 24 ottobre.



Il due volte campione europeo Basso ha vinto il Rally di Roma Capitale a luglio e i punti ottenuti in quell'evento hanno aiutato la sua presa del titolo italiano.



Foto: ACI Sport



Grazie a Gianluca Nataloni

