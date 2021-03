Dopo aver preso parte all'ERC2 con una Mitsubishi Lancer Evolution X della Prospeed Racing, il russo è passato ad una vettura Rally2 Kit grazie alla collaborazione tra TBRacing e Prospeed.

Remennik torna a correre nell'ERC!



Al suo fianco ci sarà Marina Danilova, con cui ha vinto il FIA European Rally Trophy ERT2 nel 2018 e centrato il podio all'Azores Rallye l'anno seguente.



“Se i piani andranno come previsto, saremo nell'ERC - ha detto il 36enne - Abbiamo una buona esperienza e forza in questa serie, vogliamo metterci di nuovo alla prova. Vediamo cosa succederà perché fra restrizioni e problemi di trasporto non è semplice, ma prevediamo di correre tramite due squadre, Prospeed e TBRacing”.



Da leader a debuttante

Dopo due anni in ERC2 tra 2017 e 2018, nel 2019 ha corso poco per impegni lavorativi e un Master in Gestione Economica.



L'anno scorso ha debuttato nel cross-country e nel 2021 si è allenato correndo MX5 Rally e Malachite Rally per capire com'è la Swift.



“Bisogna lavorare molto sulle cambiate e la gestione della potenza perché la macchina sul ghiaccio pare ottima. In termini di risposta e sterzata va bene, anche perché il piantone è più corto e quindi fai meno movimenti. Solo che qui devi iniziare a frenare prima rispetto ad una N4, però mi trovo bene e mi diverto, sono felice di come procede il programma di test".



La scalata al vertice

Il Campione Alexey Lukyanuk sta aiutando l'amico e pupillo Remennik in vista della stagione. “Stiamo lavorando sulle note, ci sono tante cose che mi devo ricordare dopo la sosta”, conclude Remennik.

ERC Loof pronto per il passaggio in ERC3 Junior IERI A 08:05

ERC Battistolli punta all’esperienza per l’ERC 2021 IERI A 08:38