In ERC3/ERC3 Junior, Sami Pajari ha perso il primato nelle prime due PS di giornata e Mārtiņš Sesks ne ha potuto approfittare per vincere con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.

Il lettone si era portato a 5″ dal leader, che nella PS9 si è capottato ritrovandosi a 3’33″5 da lui e con danni al radiatore.



Sesks ha gestito tutto fino al traguardo, con Jean-Baptiste Franceschi terzo sulla sua Renault Clio Rally4 nonostante una penalità. Pajari completa il podio dell’ERC3 Junior davanti a Pep Bassas (Rallye Team Spain).



Nick Loof è quarto in ERC3 Junior con dietro Kaspar Kasari ed Amaury Molle, che ha avuto problemi al cambio.



Daniel Polášek, Norbert Maior, Nikolai Landa e Martin László completano la Top10.



Ralf Nõgene si è arreso per problemi al cambio venerdì, Ola Jr Nore ha danneggiato la sua Clio Rally4 nella PS8. Łukasz Lewandowski (Opel Corsa Rally4) è nono in ERC3 dopo il capottamento della Tappa 1.

ERC Torn svetta in ERC Junior 42 MINUTI FA

ERC Polonski tiene a bada Rada in ERC Abarth Rally Cup UN' ORA FA