Si cerca una nuova data per il Rally Poland

Il FIA European Rally Championship sta cercando una nuova data per riprogrammare il 77th Rally Poland, che avrebbe dovuto svolgersi il weekend del 26-28 giugno, ma che dovrà necessariamente essere spostato a causa delle restrizioni governative legate alla pandemia di Coronavirus.

La federazione polacca dell'automobile (PZM) non ha avuto molte alternative e assieme ad Eurosport Events, promoter della serie, e alla FIA si sta studiando una soluzione per riorganizzare il calendario entro la fine di maggio.



Non potendo correre a giugno, l'idea è di trovare una sistemazione all'evento di Mikołajki, che si svolge dal 2005 nella terra dei laghi della Masuria.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC: "Dobbiamo trovare una nuova data per il Rally Poland a causa della pandemia di Coronavirus, ma chiaramente i nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia. Siamo preoccupati anche per chi affronta questa situazione difficile con rischi lavorativi. Ecco perché era importante prendere una decisione al più presto".



“Stiamo dialogando con PZM e la FIA per trovare una nuova sistemazione in calendario al 77° Rally Poland, ogni comunicazione in merito verrà data quando sarà ufficiale. Fino a quel momento dobbiamo stare a casa e portare pazienza, ringraziamo per tutto questo team, fan, piloti e addetti ai lavori per il loro supporto".



Krzysztof Maciejewski, Direttore di Gara dell'evento, ha aggiunto: “Le preparazioni per il rally erano già a buon punto, in pratica avevamo completato tutto. Prima delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus, il più del lavoro era stato eseguito con largo anticipo sulla tabella di marcia. Purtroppo negli ultimi giorni le informazioni non sono state così ottimistiche e l'estensione delle restrizioni nel nostro paese ci vedono con hotel e voli attualmente inattivi. Dobbiamo rispettarle sperando in un miglioramento nel breve termine, per questo abbiamo deciso di rinviare perché, a questo punto, era l'unica soluzione logica. Ovviamente ci auguriamo possa comunque svolgersi, ringrazio tutti coloro che mettono impegno e sforzi nella preparazione dell'evento, speriamo di vederci a Mikołajki quest'anno".

