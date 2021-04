L'Azores Rallye verrà rimandato a seguito di una richiesta pervenuta dal Ministero della Salute delle Azzorre.

Il primo evento del FIA European Rally Championship 2021 dovrà trovare quindi una nuova collocazione in calendario e gli organizzatori sono già al lavoro su questa cosa.



Nonostante gli sforzi profusi in questi mesi, Grupo Desportivo Comercial e il Governo delle Azzorre si sono visti costretti a non far svolgere l'evento il 6-8 maggio, visto l'aumento dei casi di COVID-19 sull'isola di São Miguel.



Grupo Desportivo Comercial sta parlando con FIA, la Federazione portoghese FPAK ed Eurosport Events, promoter dell'ERC in modo da trovare una nuova data.



L'Azores Rallye è sempre stato presente nel calendario del FIA European Rally Championship dal 2013 ed è uno dei più spettacolari di tutto il panorama rallistico.

