Il cipriota era in Top20 quando si è capottato nella PS7 con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



“Era una cosa tutta nuova per me, soprattutto il passo e le note - ha detto Galatariotis - Ci siamo divertiti nonostante l'inesperienza e siamo riusciti anche a spingere".



Galatariotis ha anche ammesso di non essersi preparato nel modo migliore.



"Il nostro team è arrivato un po' tardi da Cipro per fare il test, scegliendo di prendere il traghetto fino ad Ancona e poi venire qui via strada. Nelle Qualifiche c'è stato un problema con il servosterzo, dovuto alla pompa di collegamento che ha perso olio. Comunque l'abbiamo riparata in tempo per il rally.”