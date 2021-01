Dal 4 gennaio le nuove componenti sono infatti disponibili per l'acquisto ai clienti del marchio ceco per competere a grandi livelli in tutto il mondo.



Le novità riguardano nuove mappature del motore, intercooler e collettori di scarico ridisegnati, lunghezza delle marce riviste che portano la macchina ad una velocità massima da 187km/h a 202, un terzo set di differenziale e nuovi ammortizzatori.



A questo si aggiunge un assale posteriore riprogettato e più resistente, un nuovo impianto frenante per la terra con sistema di raffreddamento più efficiente, con un nuovo olio che unito ad un cofano ridisegnato migliorerà la lubrificazione del turbo riducendo il volume.



In più abbiamo da segnalare nuovi pulsanti sul volante, attacchi dei cavi e una scocca diversa attorno al serbatoio e ai manicotti, in modo da migliorare la sicurezza in tutte le condizioni.



Michal Hrabánek, direttore di ŠKODA Motorsport: "Le novità aggiornate per il 2021 sono state fatte per il successo dei nostri clienti in tutto il mondo, con un intenso programma di test svolto con i nostri piloti come Jan Kopecký, Oliver Solberg, Kris Meeke, Pontus Tidemand, Andreas Mikkelsen ed Emil Lindholm. Sono convinto che nel 2021 la nostra Škoda Fabia Rally2 Evo con essi sarà più veloce e affidabile".