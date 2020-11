Nil Solans era di nuovo leader al Rally Islas Canarias, ma nella PS11 dell'ultimo round del FIA European Rally Championship, andata in scena in diretta Facebook e YouTube, ha forato due gomme sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo.

Lo spagnolo, che ora deve percorrere altre due prove prima del servizio a Gran Canaria, ha parlato sconsolato con Chris Rawes: "C'erano due grandi sassi che non ho potuto evitare e purtroppo ho solo una ruota di scorta".



Nonostante ciò, Solans dopo la "Galdar" è ancora primo con 1"6 su Adrien Fourmaux e 9"3 su Iván Ares.



Il francese è stato uno di quelli che ha sofferto l'acquaplaning nell'ultima curva a 100m dal traguardo, danneggiando la parte anteriore sinistra della sua Ford Fiesta R5 MkII.



Fra chi è incappato nell'errore abbiamo Alexey Lukyanuk e Marijan Griebel (Saintéloc Junior Team), col tedesco rimasto incastrato nel fango per 20".



José Suárez ha completato i 12km di prova con la sospensione danneggiata, mentre Ares ha forato l'anteriore sinistra ed Enrique Cruz è finito contro la banchina, seppur proseguendo.



Danni pure per Pep Bassas ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain), e Ken Torn.



Albert von Thurn und Taxis e Sindre Furuseth sono finiti fuori strada, con Pedro Almeida (Peugeot 208 Rally4) KO dopo un incidente nella PS1.



La PS12 "Moya" è in programma alle 11;20 locali.