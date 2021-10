Nil Solans ha la possibilità di continuare la sua avventura nel FIA European Rally Championship al Rally d'Ungheria con il Team MRF Tyres al posto di Jari Huttunen.

Lo spagnolo, che ha esordito nella serie al Rally Islas Canarias la scorsa stagione, non aveva incluso il Rally d'Ungheria nel suo programma originale, ma dopo la grande prova nel FIA World Rally Championship lo scorso fine settimana, quando si è piazzato ottavo assoluto insieme al co-pilota Marc Martí, andrà a Nyíregyháza con la Hyundai i20 N Rally2.



Il suo accordo con il Team MRF Tyres includerà anche il Rally Islas Canarias del mese prossimo, decisivo per la stagione, in quello che il produttore indiano emergente ha descritto come una mossa "strategicamente importante" come parte del suo programma di sviluppo di pneumatici, che comprende anche il passaggio alla nuova generazione i20 N Rally2 dalla precedente i20 R5.



"Dopo aver fatto il Rally di Spagna con la Hyundai WRC, ho l'opportunità di unirmi a questo grande progetto con MRF Tyres e Hyundai", ha detto il 29enne. "Non ho perso un secondo a decidere. MRF Tyres ha prodotto grandi risultati in questa stagione e sono sempre in crescita, il che significa che stanno migliorando in ogni rally. Per me, prendere parte a questo progetto significa assumersi parte della responsabilità di migliorare e fare lo stesso duro lavoro di tutti nel Team MRF Tyres, dando il mio contributo".



Al fine di raccogliere più dati possibili, il Team MRF Tyres ha utilizzato Craig Breen, Huttunen e Dani Sordo sulle Hyundai nell'ERC, con due podi finora all'attivo.



Nel frattempo, Simone Campedelli e Tania Canton continueranno la loro stagione ERC con il Team MRF Tyres su una Škoda Fabia Rally2 Evo.

