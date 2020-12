Il 28enne è stato protagonista al Rally Islas Canarias con 4 PS vinte, poi una doppia foratura sulla Škoda Fabia Rally2 Evo ha negato a lui e Xavi Moreno il primato in cui si trovavano.



“Sapevamo che su asfalto siamo piuttosto veloci e lo avevamo già dimostrato al Rally di Spagna con una Volkswagen - dice lo spagnolo - Alle Canarie ho avuto la seconda occasione e la macchina era ottima per fare una buona gara".



“Dobbiamo cercare nuove opzioni per l'anno prossimo, sarebbe fantastico correre nell'ERC, ma dobbiamo vedere perché al momento non disponiamo del supporto adeguato e in questo sport è sempre difficile trovarne".