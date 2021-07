Nil Solans sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione per la Tappa 2 del Rally Liepaja.

Lo spagnolo ha terminato la giornata di venerdì 10°, dunque per regolamento sarà il primo a gareggiare nell'ordine.



“E' una sfida durissima perché saremo davanti e ci toccherà pulire il fondo, non è bello - ha detto il pilota del Rallye Team Spain - Nell'ultima PS di venerdì siamo andati lunghi ad un bivio perdendo tempo e quei 5" mi sono costate due posizioni, il che è stato un disastro".



CliccateQUIper vedere l'ordine di partenza della Tappa 2.

