Nil Solans ha già la testa ai prossimi impegni nel FIA European Rally Championship dopo che l'esordio con il Team MRF Tyres al Rally Hungary è saltato prima ancora di iniziare.

Lo spagnolo era stato scelto per sostituire Jari Huttunen sulla nuova Hyundai i20 N Rally2 sia qui che al Rally Islas Canarias.



Dopo la Qualifying Stage di venerdì, Solans è rimasto a piedi da un guasto.



“È una grandissima delusione non poter essere in gara, ma c'è stato un problema che non si poteva risolvere subito. Mi concentrerò sul futuro e il lavoro di sviluppo che con il team affronteremo al Rally Islas Canarias", dice Solans.

