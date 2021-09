Nil Solans è andato su internet per preparare il quinto round del Campionato Europeo Rally FIA, il 55° Rally delle Azzorre.

Il pilota del Rallye Team Spain non è mai stato nell'arcipelago portoghese e sarà a bordo della sua Škoda Fabia Rally2 Evo assieme a Marc Martí.



"Questo rally è totalmente nuovo per me, non sono mai stato alle Azzorre, quindi non ho idea di com'è l'isola - ha detto il campione spagnolo Terra 2020 - Ho controllato alcuni video su internet di edizioni precedenti, ho visto che può essere abbastanza fangoso, ma dobbiamo pensare che è un periodo diverso come stagione. Ma è un'isola e può essere piovoso a settembre".



Dopo aver esordito nell'ERC al Rally Islas Canarias della scorsa stagione, Solans ha iniziato la stagione 2021 con un ottimo quarto posto al 77° Rally di Polonia, per poi andare a punti al Rally Liepāja e finire fuori al Rally di Roma Capitale.



"Alle Azzorre voglio solo divertirmi, imparare com'è il rally ed essere preparato per le prossime stagioni".



Oltre alla sua preparazione online, Solans ha trascorso del tempo in palestra per assicurarsi di essere al massimo della forma fisica per lo spettacolare evento su terra che si svolge dal 16 al 18 settembre.



"Ho avuto una operazione alla schiena dopo un infortunio molti anni fa. L'ho sistemata quattro mesi fa, quindi sto andando in palestra e recuperando. Ora sto molto meglio".

