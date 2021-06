Nil Solans insiste sul fatto che c'è ancora molto da fare per lui nel FIA European Rally Championship.

Navigato da Marc Martí, Solans si è piazzato quarto assoluto al suo debutto al 77° Rally Poland, che ha segnato anche la sua seconda apparizione nell'ERC e la sua prima su terra.



Tuttavia, il pilota del Rallye Team Spain crede che la sua performance non sia stata un vero riflesso della sua velocità finale a causa di problemi di set-up, che spera di correggere per il Rally Liepāja della prossima settimana.



"Dovrei essere felice, ma di sicuro non lo sono", ha detto in seguito il campione spagnolo Terra 2020. "Non sono completamente concentrato con la macchina come voglio, la macchina non funziona con il mio modo di guidare. Abbiamo segnato alcuni punti ma sicuramente questo non è il nostro ritmo".

