Nil Solans ha mostrato una svolta notevole nel FIA European Rally Championship col secondo tempo nelle qualifiche del Rally di Roma Capitale.

Lo spagnolo, che ha esordito nell'ERC lo scorso novembre al Rally Islas Canarias, è arrivato a 1"061 dal capoclassifica Nikolay Gryazin con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo del Rallye Team Spain.



"È buono, ci piace l'asfalto", ha detto Solans. "Abbiamo migliorato molto l'anno scorso, quando abbiamo provato questa macchina e abbiamo trovato l'assetto corretto. Abbiamo fatto un buon test su strade simili e se le PS sono abbastanza scorrevoli e il grip lo stesso che mi aspetto, possiamo fare un ottimo rally, ma vedremo".



Solans, che è navigato da Marc Martí, ha aggiunto: "Le PS sono più strette e tortuose che in Spagna dove sono più larghe e più veloci. Ma le temperature sono simili e a volte nell'ultima parte sono in discesa, quindi sono più incisive per i freni. Ho intenzione di tenerli freschi ma anche di andare a tavoletta".

