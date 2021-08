Nil Solans "sarà più forte che mai" quando tornerà in azione nel FIA European Rally Championship.

Dopo essere stato il secondo più veloce nella Qualifica del Rally di Roma Capitale, ci si aspettava grandi cose dallo spagnolo in gara, ma un'uscita di strada nella terza PS dell'evento su asfalto ha fatto crollare le speranze di podio.



"Nonostante tutto il lavoro fatto, il rally non è andato come previsto", ha scritto su Facebook il pilota del Rallye Team Spain. "Un errore nelle note non ci ha permesso di finire il rally. Ma torneremo più forti che mai. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi e soprattutto a tutta la squadra che mi sostiene giorno dopo giorno".

