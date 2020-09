Lo svedese ed Aaron Johnston sono reduci dalla vittoria al Rally Liepāja e dal podio del Rally di Roma Capitale, anche se in Portogallo non sono mai stati e con la loro Volkswagen Polo GTI R5 affronteranno un sfida inedita su asfalto.



“La cosa positiva è che sarà un rally nuovo per tutti - ha detto il portacolori di Monster Energy - Questo livella le prestazioni per tutti e siccome solitamente i miei rivali hanno più esperienza di me, stavolta non sarà così! Ce la giocheremo alla pari".



"La speranza è che Fafe sia meno tortuosa di Roma. Ora conosco meglio l'auto su asfalto, ma avrò ancora tanto da imparare e che dovrò fare altre gare per crescere. Sto ragionando gara per gara, non voglio andare oltre a Fafe con la testa per ora. Il team di famiglia sta lavorando benissimo con la mia Volkswagen Polo R5, penso che avremo una macchina ottima".