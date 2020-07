-

Oliver Solberg sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione al Rally di Roma Capitale.

A Castel Sant’Angelo, lo svedese ha scelto il primo posto per la Tappa 1 nella selezione dell'ordine di partenza, dopo che in qualifica si era piazzato quarto.



Giandomenico Basso, vincitore della Qualifying Stage, ha optato per il secondo posto, seguito da Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) e Andrea Crugnola (F.P.F. Sport).



Quinto avremo Emil Lindholm (Team MRF Tyres), poi Fabian Kreim (Pole Promotion) e Simone Tempestini. Completano la Top10 Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Craig Breen e Norbert Herczig (MOL Racing Team).



Il Rally di Roma Capitale si apre con la PS1 "Pico-Greci" alle ore 9;13.

ERC Mayr-Melnhof pronto ad andare forte con la Fiesta DA 19 ORE

The post Solberg aprirà la Tappa 1 del Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Basso al comando nelle qualifiche del Rally di Roma Capitale, i piloti Junior volano DA 21 ORE